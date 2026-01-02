POZZUOLI/ Ladri scatenati, svaligiati due appartamenti a Capodanno

POZZUOLI – Due appartamenti sono stati colpiti dai ladri nella notte di Capodanno. I furti sono avvenuti in via Vigna, nella zona alta di Pozzuoli, all’interno di una palazzina. Indisturbati, i ladri hanno messo a soqquadro i due appartamenti posti l’uno sopra l’altro, approfittando dell’assenza dei condomini. La vicenda è stata raccontata dalla figlia di una delle vittime “Nella notte di Capodanno sono andate a derubare a casa di mia madre e della signora del piano di sotto nel condomino a via Vigna, gente senza scrupoli che ha colpito una malata oncologica che vive con una pensione misera.” Una delle due abitazioni colpite, infatti, è di proprietà di un’anziana pensionata.