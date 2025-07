POZZUOLI/ Ladri scatenati a Lucrino, ragazzini derubati sulla spiaggia libera «Lasciati senza niente»

POZZUOLI – Derubati da ladri senza scrupoli che gli hanno portato via di tutto: smartphone, i-phone. portafogli, documenti, soldi e zainetti. E’ la triste sorte toccata a un gruppo di amici che ieri aveva deciso di trascorrere il tardo pomeriggio sulla spiaggia libera di Lucrino. Tutti di età compresa tra 16 e 18 anni, i giovani giunti sull’arenile intorno alle 18. Il tempo di posare gli zainetti, un tuffo in mare e al ritorno la triste sorpresa: ignoti gli avevano rubato tutto. «Li hanno lasciati senza nulla, gli hanno portato via di tutto» ha raccontato il padre di una delle vittime che ha sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli. Al giovane, in particolare, i ladri hanno portato via un i-phone 14, soldi, una tessera poste pay e tutti gli oggetti che aveva lasciato sul bagnasciuga.