POZZUOLI/ Ladri nella notte sradicano bancomat da un distributore di carburanti

POZZUOLI – Colpo nella notte ai danni del distributore di carburanti EnerGas, in via Arco Felice Vecchio. In azione una banda di ladri che ha sradicato e portato via il dispositivo bancomat installato accanto alle colonnine di benzina e diesel. Secondo quanto ricostruito i malviventi avrebbero sradicato il bancomat ancorandolo a un grosso mezzo sul quale, successivamente, sarebbe stato poi caricato. La scoperta è stata fatta alle prime ore dell’alba da alcuni automobilisti. Ancora non è stato quantificato il bottino. In zona alcune telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso i banditi e le fasi del raid. Sul posto in mattinata sono giunti i carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto.