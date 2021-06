POZZUOLI – Un nuovo furto di marmitta è andato in scena la notte scorsa a Monterusciello. Ignoti l’hanno portata via da una Toyota Yaris alla ricerca del palladio e del platino contenuti all’interno, preziosi minerali che fruttano centinaia di euro una volta rivenduti. L’ennesimo colpo è stato messo a segno tra le palazzine popolari del lotto 18, in via Libero Bovio, nei pressi dello stazionamento dei pullman. All’alba il proprietario ha trovato la propria auto smantellata e danneggiata. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato 3 ladri, sorpresi a rimuovere i catalizzatori.