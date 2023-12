POZZUOLI/ «La fontana di via Napoli bella solo davanti agli occhi del sindaco Manzoni»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Chissà perché l’acqua con colori presso la fontana di via Napoli, all’inaugurazione del sindaco Manzoni è stata attivata. Ma terminata l’inaugurazione della stessa, la fontana è rimasta mestamente priva dei giochi d’acqua con colori che l’acqua produceva. Le persone inoltre vedendo dei manufatti che sembrano ruggine rimangono basiti con commenti non lusinghieri verso la nuova fontana. Ma se la vedessero con gli effetti dell’acqua cambierebbero idea. L’ho vista in funzione con l’acqua all’inaugurazione ed era bellissima. Mi chiedo perché non funziona?» (O.S.)