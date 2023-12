POZZUOLI/ Consiglio comunale straordinario, 16 punti all’ordine del giorno: si discute di Prysmian ed ex Sofer

POZZUOLI – E’ stato convocato per mercoledì 20 dicembre un consiglio comunale straordinario con 16 punti all’ordine del giorno. Tra i principali ci sono il protocollo d’intesa tra il comune di Pozzuoli, la società “Prysmian Power Link srl”, la società “Waterfront Flegreo srl”, e la società “Terza A srl”, nello specifico del permesso a costruire secondo schema approvato nei giorni scorsi in Giunta comunale; programma valorizzazione e di alienazione dei beni comunali del lotto 11 di Monterusciello nell’ambito del PUA; Acquisizione a titolo gratuito delle aree su cui sorgono gli impianti di raccolta e recapito delle acque superficiali il località “La Schiana”; Comodato d’uso e servitù di passaggio sul suolo in possesso del comune di Pozzuoli ubicato in via Cavour 53; Nomina dei nuovi componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. A questi si aggiungono due ordini del giorno sulla gestione e valorizzazione del Rione Terra, sullo spostamento di 150mila euro per i lavori alla scuola Andersen e un’interrogazione sul funzionamento dell’AIOST, associazione ostricari, a cui sono stati concessi i locali del Rione Terra. Infine una serie di debiti fuori bilancio da discutere durante l’assise che si terrà alle 12.30 nella sala consiliare “Nino Gentile” a Pozzuoli.