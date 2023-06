POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Cronaca Flegrea, attraverso voi volevamo chiedere alle istituzioni che fine ha fatto la panchina che era stata montata sotto a questa pensilina a Licola mare. Era stata messa in via del mare la settimana scorsa e oggi è sparita. Qualcuno l’avrà rubata per metterla nel proprio giardino, l’avrà portata a squagliare oppure è stato il comune di Pozzuoli?»