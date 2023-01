POZZUOLI/ La Darsena diventa una discoteca: sul palco Dj Ralf

POZZUOLI – Domani a Pozzuoli arriva Dj Ralf, un artista internazionale che ha fatto la storia della musica. È il re del Clubbing, passato dalle prime serate nei piccoli locali di provincia a quelle ad Amsterdam, Barcellona, Ibiza. Al Ministry of Sound di Londra e poi Miami, Honk Kong. Sarà sul palco del S’move festival dalle 17 alle 24 insieme a Ralf, per trasformare la Darsena in una discoteca a ritmo di house music. Insieme a Dj Ralf anche Pako-S, Alex Colle, Mario D e Genny Testa. L’evento chiude la kermesse “Pozzuoli S’Move Festival” andata in scena nella giornata dell’Immacolata, alla vigilia di Natale e nell’ultimo giorno dell’anno e organizzata dai titolari dei sette locali della Darsena (Liquid, Il Gozzetto, Abbascio ù Mare, Magazè, Orsolina, Pizzeria Capuano e Dolci Momenti).

LA SOLIDARIETA’ – Nel corso dell’evento musicale le associazioni “Pozzuoli Solidale”; “Tuenda” e “PuteColi” organizzeranno una raccolta di dolciumi per distribuire le calze a oltre 100 bambini di famiglie più disagiate. Un’iniziativa coordinata dai Servizi Sociali del Comune di Pozzuoli per regalare un sorriso ai più piccoli.