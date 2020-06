POZZUOLI – il Polo Culturale di Pozzuoli, con l’annessa Biblioteca, tornerà agli orari in vigore prima dell’emergenza sanitaria. Il complesso di via Ragnisco resterà quindi aperto al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 19 di tutti i giorni, esclusa la domenica. Gli ingressi continueranno però ad essere contingentati e consentiti su prenotazione in base alle restrizioni previste dalla fase 2 dell’emergenza covid-19. Per garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale sarà ancora disponibile solo un numero di posti limitato. Contattando i numeri 0818551401/ 0818551436 sarà possibile prenotare in anticipo le postazioni per un massimo di due giorni. Gli uffici provvederanno a garantire anche una rotazione settimanale degli studenti.