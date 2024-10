POZZUOLI/ In sella a una moto armato di coltello: pluripregiudicato fermato dalla Polizia

POZZUOLI – Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia per contrastare il fenomeno delle baby gang e della movida selvaggia. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno fermato e denunciato un 24enne puteolano per possesso di arma da taglio. L’uomo, C.G. pluripregiudicato, ieri pomeriggio era in sella alla sua moto ad Arco Felice: sottoposto a perquisizione è stato trovato con un coltello a serramanico. Dopo le formalità di rito il 24enne è stato denunciato a piede libero mentre l’arma è stata sequestrata.