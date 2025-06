POZZUOLI/ In quattro su un motorino sulla spiaggia di Lucrino – LA FOTO

POZZUOLI – Incuranti del pericolo e mantenendosi a malapena in equilibrio, in quattro hanno viaggiato in sella ad uno scooter sulla spiaggia di Lucrino. Il folle gesto è andato in scena questo pomeriggio, davanti a decine di bagnanti. I quattro hanno rischiato di travolgere anche alcuni coetanei a causa del precario equilibrio. Dopo aver percorso l’intera passerella, si sono poi diretti verso il sottopasso che dalla spiaggia conduce verso via Miliscola.