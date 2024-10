POZZUOLI/ In Piazza della Repubblica con un coltello: 26enne fermato dai “Falchi”

POZZUOLI – Un 26enne di Giugliano è stato fermato e denunciato sabato sera nel centro storico per possesso di arma da taglio. Il giovane era in compagnia di altre due persone (un 27enne e un 36enne) quando è stato notato una pattuglia dei “Falchi” del commissariato di Polizia di Pozzuoli, diretti dal vice questore Raffaele Esposito. I tre sono stati fermati in Piazza della Repubblica e sottoposti a un controllo durante il quale assumevano un atteggiamento nervoso tale da insospettire ulteriormente i poliziotti.

IL COLTELLO – In particolare il 26enne che, perquisito sul posto, veniva trovato in possesso di un coltello a scatto di 22 centimetri (11 di lama) meglio conosciuto come “molletta siciliana” che teneva all’interno di un borsello portato a tracolla. I tre sono stati poi condotti in Commissariato per ulteriori accertamenti che hanno portato alla denuncia a piede libero del giovane.

