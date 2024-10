POZZUOLI/ Fibrillazioni e rimpasto di Giunta: Manzoni convoca i consiglieri di maggioranza

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha convocato per le 11 di domani (martedì 22 ottobre) i diciotto consiglieri di maggioranza per un incontro che si terra nella sede comunale di via Tito Livio. L’ordine del giorno non è stato reso noto ma la sensazione è che il primo cittadino, in difficoltà dopo gli eventi degli ultimi tempi, voglia serrare le file per cercare di risollevare le sorti del governo della città. Dopo quasi due anni e mezzo di mandato, infatti, Manzoni non ha soddisfatto le aspettative e i puteolani stanno iniziando a guardare con rammarico al passato. Inoltre ci sono da risolvere alcune problematiche che interessano i vari gruppo di maggioranza e c’è da intervenire sulla Giunta comunale, che sarà oggetto di un nuovo rimpasto.