POZZUOLI/ In mare senza patente nautica: la Guardia Costiera lo sanzione con verbale da quasi 4mila euro

POZZUOLI – Nella giornata odierna il dipendente battello GC B177, impiegato nell’ambito delle attività di vigilanza sulle attività diportistiche estive, ha effettuato numerosi controlli tesi a verificare il rispetto delle Ordinanze vigenti ed il corretto possesso delle

dotazioni necessarie per navigare in sicurezza. Durante tali controlli è stato fermato e sottoposto a controllo un natante con motore

da 75 CV, il cui conduttore risultava non aver mai conseguito la richiesta patente nautica. Il mezzo nautico è stato pertanto scortato in sicurezza presso il porto di Pozzuoli, mentre il conduttore è stato sanzionato con verbale di 3.672,33 euro per condurre un’unità da diporto senza la prescritta abilitazione.