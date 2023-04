POZZUOLI/ Il sindaco Manzoni vieta festoni e striscioni per lo scudetto del Napoli

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha vietato «l’installazione di festoni e striscioni per la festa scudetto del Napoli» ed ha disposto«la rimozione ad horas di quelli già installati». Lo ha fatto con un’ordinanza sindacale firmata questa mattina, sabato 1 aprile. Manzoni, nel documento, chiede l’impiego di Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato al fine di garantire l’ordine pubblico durante le operazioni di rimozione da parte di una ditta incaricata dal comune di Pozzuoli. Striscioni e festoni saranno rimossi in quanto «turbano l’umore dei tifosi di altre squadre di calcio» come specificato nell’ordinanza che ha il fine- a detta del sindaco- di «preservare lo stato mentale dei tifosi di altre squadre di calcio, in particolare juventini, milanisti e interisti».