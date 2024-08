POZZUOLI/ Il saluto del presidente Pennacchio ad Angelo Lucignano «La tua integrità esempio per tutti noi»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo da Mimmo Pennacchio, presidente del consiglio comunale di Pozzuoli: «Caro Angelo, con questa lettera desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento e quello di tutto il Consiglio Comunale per il tuo impegno e la tua dedizione durante il tuo mandato come consigliere comunale. La tua dedizione ed il tuo contributo, unito alla costanza della tua presenza che ha caratterizzato questi ultimi cinque mesi di consiliatura, hanno avuto un impatto che tutta la nostra comunità non dimenticherà».

Durante il tuo mandato, hai dimostrato una straordinaria capacità di ascolto e una dedizione instancabile nel risolvere i problemi dei cittadini. Le tue iniziative in campo sociale, come quella sulla promozione delle pari opportunità ed il potenziamento del welfare per mitigare le diseguaglianze, la promozione delle periferie per migliorare la qualità della vita dei concittadini che ivi risiedono, in uno alle tue proposte per contribuire, ulteriormente, al recupero delle risorse economiche hanno contribuito a sensibilizzare ancor di più l’azione politica che tutti i consiglieri, anche se da angolazioni diverse, portano avanti allo scopo di migliorare la qualità della vita nella nostra città.

La tua integrità, il tuo spirito di servizio e la tua capacità di ascolto sono stati un esempio per tutti noi. Ti auguro tutto il meglio per i tuoi futuri progetti e spero che continuerai a essere una presenza attiva e influente nella nostra comunità».