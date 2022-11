POZZUOLI/ Il Rione Terra accoglie gli studenti della Federico II

POZZUOLI – Nella giornata di domani, a partire dalle 9.30, avrà luogo a Palazzo Migliaresi un nuovo incontro denominato “Università e territorio III. Diritto, paesaggio e cultura” per il ciclo organizzato dall’Università Federico II sulla base del Protocollo d’intesa siglato dal Dipartimento di Giurisprudenza con il Comune di Pozzuoli. L’accordo è stato firmato nel 2019 e ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, considerato che le Università, per la loro funzione istituzionale hanno come fini primari la promozione della ricerca e della didattica attraverso la formazione culturale e professionale degli studenti e considerato che il comune di Pozzuoli possiede un patrimonio storico-archeologico ideale per il percorso di formazione di uno studente. Si tratta del terzo incontro che vede protagonista il territorio puteolano dove confluiranno, anche quest’anno, decine di studenti del prestigioso Ateneo. L’incontro vedrà due momenti: uno in aula, nella splendida sala di Palazzo Migliaresi, con relazioni di illustri Professori, insigni studiosi del paesaggio culturale e dei documenti giuridici ad esso legati; l’altro prevede una visita guidata didattico-scientifica agli scavi del Rione Terra per gli studenti, suddivisi in gruppi. La giornata di studio terminerà alle 14 circa e gli studenti saranno riportati in aula nell’Ateneo federiciano per proseguire le lezioni.