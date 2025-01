POZZUOLI/ Il nuovo PD si riunisce per eleggere il presidente mentre Manzoni spinge per il gruppo consiliare

POZZUOLI – Partono i lavori per il nuovo Partito Democratico. Per la giornata di domani, mercoledì 22 gennaio, il segretario cittadino Franco Fumo ha convocato tutti i tesserati dem per l’assemblea degli iscritti e i ventidue membri per il direttivo. I lavori andranno in scena a partire dalle ore 17 presso l’Hotel “Gli Dei” di Pozzuoli. All’ordine del giorno ci sono: l’elezione del presidente dell’assemblea degli iscritti; la costituzione dei dipartimenti tematici e la realizzazione di un programma per le iniziative da mettere in campo nei prossimi mesi.

IL PRESIDENTE – La scelta del presidente sembra essere scontata: gli iscritti, infatti, salvo colpi di scena, saranno chiamati a votare Alberto Scotto di Carlo, nome che per mesi è stato tenuto in caldo per il ruolo di segretario del circolo cittadino.

IL GRUPPO CONSILIARE – Al centro del dibattito di domani sera ci sarà inevitabilmente il percorso da attuare per la costituzione del nuovo gruppo consiliare in consiglio comunale, per il quale il sindaco Manzoni avrebbe chiesto un’accelerata, propedeutica anche al rimpasto di Giunta. Diverse posizioni sono ancora al vaglio, tra queste quella di Sandro Cossiga. C’è da capire chi sarà il nuovo capogruppo e chi e quanti consiglieri faranno parte del gruppo, mentre Manzoni è impegnato a chiudere la quadra con i vertici del partito a Napoli.