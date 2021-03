RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, siamo in attesa di vaccino da un mese. Ho fatto regolare richiesta di vaccino attraverso il portale della regione Campania in data 06/02/2021 per mio padre, anni 81, diabetico e con problemi regressi cardiovascolari. A oggi, dopo quasi 30 giorni nessuno ha telefonato, nessuno ci ha contattato per la somministrazione del siero. Poiché mio padre dovrebbe essere vaccinato presso la struttura più vicina, ossia Ospedale Santa Maria delle Grazie sito in Pozzuoli e non avendo riscontro, ho provveduto a inviare un email alla regione Campania ma senza riscontro e Contattando il numero dell’ospedale allo 081.8552111 non risponde MAI nessuno, lunghe attese ma di li a poco opzionando qualsiasi dicitura cade la linea. Siamo sdegnati in quanto non solo c’è attesa secolare, ma non è possibile avere informazioni in merito in nessun modo, sia telefonicamente che telematicamente. Indecente e incomprensibile un attesa oltre le previsioni, che a quanto dire dagli stessi vertici della regione Campania erano di circa 7/10 giorni al massimo. Non credo che siamo gli unici in codesta situazione perché anche i miei suoceri sono già in attesa da oltre 10 giorni, richiesta inviata correttamente on line. Gradiremmo un vostro intervento per sensibilizzare la situazione, e cercare quanto meno un riscontro, mera e infida al quanto fastidiosa e poco professionale da parte di ASL Napoli 2 e della regione Campania.» (Massimiliano G.)