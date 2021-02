a cura di Lorenzo Lacala

POZZUOLI – Un guasto alla centralina posizionata in Via San Vito (parallela di Via Campana) sembra essere la causa dei malfunzionamenti della linea mobile Vodafone che dal 14 dicembre sta interessando tutta l’area di Pozzuoli. L’azienda non ha comunicato in nessun modo con i propri clienti, i quali hanno dovuto riscontrare il problema autonomamente attraverso il servizio clienti del gestore, con numerose difficoltà. A detta dello stesso servizio clienti, l’azienda non sembra aver fornito agli stessi operatori i dettagli degli interventi effettuati dai tecnici e, loro malgrado, si sono ritrovati pieni di segnalazioni e lamentele alle quali non sapevano rispondere adeguatamente. Questo ulteriore problematica sembra essere causata da protocolli interni sbagliati per i quali solo il servizio tecnico viene messo a conoscenza nei dettagli. Nonostante i numerosi interventi già effettuati dall’inizio del guasto, non si sa per quale motivo non sia ancora tornata in operatività la centralina.

I RIMBORSI – I clienti che hanno avuto un danno da questo guasto, possono richiedere il rimborso per la sospensione della fornitura dei dati dal 14 dicembre attraverso posta elettronica certificata mandando una e-mail all’indirizzo “[email protected]” per reclamare del disservizio, ancora non risolto tutt’oggi. In questo periodo, in cui molte persone lavorano in smart-working da casa soprattutto con il wi-fi, sono ancora più gravi le mancanze di comunicazione di Vodafone ai propri clienti riguardo i disservizi, che comunque sono stati pagati regolarmente. Doppia beffa, scatta la class action?