POZZUOLI – Pasquale Giacobbe sarebbe pronto a lasciare Forza Italia per passare nelle fila della Lega di Salvini. Tra l’ex sindaco e il coordinatore flegreo Mario Cutolo i contatti sono avviati da tempo. L’adesione alla Lega potrebbe rappresentare per Giacobbe un’opportunità in vista di una eventuale candidatura alle elezioni regionali, anche alla luce della diaspora in corso nel partito di Forza Italia Qualora dovesse concretizzarsi il passaggio Giacobbe e Cutolo, come da regolamento consiliare, non potrebbero comunque costituire un nuovo gruppo in consiglio comunale.