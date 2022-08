POZZUOLI – Sono aperte le iscrizioni al corso per “Esperto nella gestione e sviluppo delle risorse umane”. Il corso è a titolo completamente gratuito per complessive 350 ore, si terrà a Pozzuoli presso la sede della Gesfor Formazione Cooperativa di Produzione e Lavoro SCARL a partire da settembre 2022.

Descrizione della figura professionale – L’Esperto nella gestione e sviluppo delle risorse umane: presidia le attività connesse ai processi di gestione delle risorse umane dalla pianificazione alla ricerca e selezione del personale, dalla formazione alla valutazione e sviluppo; si occupa di definire e mantenere nel tempo un dimensionamento dell’organico coerente con esigenze strategiche ed economiche; definisce e gestisce le strategie di reclutamento e selezione del personale; elabora e attua piani di formazione e di sviluppo professionale ed organizzativo in coerenza con gli obiettivi strategici dell’azienda e le esigenze del mercato; cura le relazioni con le organizzazioni sindacali.

Articolazione ed obiettivo del percorso – Il percorso, della durata di 350 ore (di cui n. 105 ore di attività di stage), consentirà di acquisire le conoscenze specifiche necessarie per svolgere efficientemente le attività inerenti la figura professionale. L’articolazione dell’orario del corso è di 5 ore al giorno per 5 giorni a settimana (salvo eventuali variazioni)

La docenza dei moduli professionalizzante specialistico- laboratoriali è realizzata dagli esperti del settore di riferimento.

Beneficiari – Il corso è aperto a tutti i soggetti in possesso almeno di laurea triennale e dei requisiti previsti dal Nuovo Bando Garanzia Giovani. Asse 1: cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18° anno e fino al giorno antecedente al compimento del 29° anno di età); residenza sul territorio regionale; essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto-legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019); iscrizione al Programma Garanzia Giovani – “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”; possesso del Patto di Servizio in corso di validità; non frequentare un regolare corso di studi; non essere inseriti in alcun corso di formazione; non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare; – non avere in corso lo svolgimento di un progetto di servizio civile regionale (Misura 6 del PAR della Nuova Garanzia Giovani) o nazionale.

Asse 1 bis: cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno Stato extracomunitario previo possesso del regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato Italiano; età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti (possono accedere i giovani che hanno compiuto il 18°anno e fino al giorno antecedente al compimento del 35° anno di età); residenza sul territorio regionale; essere non occupati o essere disoccupati ex art. 19 del Decreto Legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e s.m.i e ex art. 4 del Decreto-legge n. 4/2019 del 28 gennaio 2019 (rif. Circolare Anpal n. 1/2019 del 23 luglio 2019).

Scadenza dei termini di presentazione dell’istanza – L’Istanza di partecipazione (modulo A allegato al Bando, scaricabile dal sito www.gesforsrl.it/formazione), compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata brevi manu o per posta presso la sede della Gesfor Formazione Cooperativa di Formazione e Lavoro S.c.ar.l. sita in Vico Magazzini, 8 – Pozzuoli (NA) entro e non oltre le ore 18:00 del 10/09/2022.