POZZUOLI/ Furto in un negozio di videogames, rubati oltre 10mila euro

POZZUOLI – Furto ai danni di “Game People”, negozio di videogames che sorge in via Fasano a Pozzuoli. Ignoti nella notte tra Natale e Santo Stefano hanno scassinato la serranda d’ingresso e portato via un bottino che supera i 10 mila euro. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30: una volta all’interno del locale i malviventi hanno fatto incetta di soldi, consolle, giochi, Play Station, Nintendo portando via diversi scatoloni di merce. Al vaglio ci sono le immagini di alcune telecamere installate nei pressi del negozio. La scoperta del furto è stata fatta all’alba dal titolare.