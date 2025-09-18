POZZUOLI/ Furti di corrente dalla rete pubblica: denunciate nove persone al Rione Toiano

POZZUOLI – Da anni rubavano energia elettrica attraverso allacci abusivi alla rete pubblica, provocando un danno economico da decine e decine di migliaia di euro. E’ quanto hanno scoperto ieri mattina i carabinieri della stazione di Pozzuoli, insieme al personale specializzato Enel, in via Seneca al Rione Toiano. Durante i controlli sono state denunciate 9 persone, alcune delle quali hanno diversi precedenti penali per spaccio di droga, estorsione e affiliazioni ai clan Longobardi e Beneduce.

IL FURTO – In particolare, il furto è avvenuto da parte dei proprietari di alcuni manufatti che sorgono lungo la stradina dove nei mesi scorsi sono stati abbattuti i containers a causa della presenza di amianto. Dagli accertamenti è emerso che nove famiglie stessero rubando energia elettrica con degli allacci abusivi alla rete pubblica da circa un anno. Il danno economico è in corso di quantificazione.