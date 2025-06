POZZUOLI/ Fuoriuscita di zolfo: cede strada appena asfaltata in via Antiniana

POZZUOLI – Nella serata di giovedì 5 giugno, il manto stradale di via Antiniana, fondamentale arteria di collegamento tra Pozzuoli e Agnano, ha subito un cedimento, nonostante fosse stato recentemente riasfaltato. Secondo le prime verifiche tecniche, il dissesto potrebbe essere stato causato dall’azione dello zolfo prodotto dalle fumarole presenti nell’area, aggravato dalle alte temperature registrate in questi giorni. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, preoccupati per la stabilità e la sicurezza di una zona già messa a dura prova dal bradisismo, che da mesi sta interessando l’area dei Campi Flegrei. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, i tecnici comunali e il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, allertato dai cittadini. Nel frattempo questa mattina sono partiti i lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada.

LE CAUSE – “Seguiremo passo dopo passo l’evolversi della situazione.– spiega Borrelli – vogliamo sapere se le trivellazioni geotermiche sperimentali, effettuate in passato proprio in questa zona, e che causarono la fuoriuscita di gas e di un geyser, possano aver contribuito a questo flusso straordinario di zolfo. A nostro avviso e di tanti scienziati come il professor Mastrolorenzo, quelle trivellazioni sono state un grave errore, un atto di irresponsabilità in un’area ad altissimo rischio sismico e vulcanico. L’episodio conferma la necessità di una strategia strutturata di monitoraggio e prevenzione, che metta al centro la sicurezza dei cittadini e impedisca che esperimenti o interventi poco trasparenti aggravino una situazione già delicata.”– ha concluso Borrelli.