Pozzuoli foto fest tra memoria e visione: al Rione Terra la fotografia come ponte tra identità e futuro

POZZUOLI – Si avvia alla conclusione la nuova edizione del Pozzuoli Foto Fest, diretto da Gianni Biccari che proseguirà fino a domenica 15 giugno 2025 nella splendida cornice del Rione Terra di Pozzuoli (Palazzo Migliaresi, Sedile de’ Nobili e Sala Conferenze). Il festival è stato animato da mostre, incontri, letture portfolio, talk e workshop nei luoghi storici del borgo flegreo e ha riunito fotografi affermati, nuove voci dell’immagine contemporanea e un pubblico sempre più partecipe e appassionato. Il tema di quest’anno, orientato ad autori e storie dei Sud del mondo, guarda al potere della fotografia di raccontare, interrogare, trasformare. Un’occasione per riflettere insieme sul valore dell’immagine come strumento di consapevolezza, racconto e connessione con il presente.

IL PROGRAMMA – Domani, sabato 14, sarà consegnato il Premio alla carriera intitolato agli storici librai partenopei Maria e Gaetano Colonnese, si terranno presentazioni di libri fotografici e incontri con autori di rilievo, tra cui Barbara Jodice figlia del grande Maestro della fotografia Mimmo Jodice, Alberta Zallone, Franco Esse e Francesco Cito. Verrà, inoltre, proiettato il documentario “Pret a’ mmare” di Francesco Guardascione, già vincitore di vari Premi (director Francesco Guardascione – writers Francesco Guardascione, Matteo Biccari, Francesco Piciocchi, Alberto Costagliola – key Cast Gemma Russo, Antonio Isabettini, Giovanni Giannini, Marco Volpe, Angelo Mirelli, Salvatore Scampitelli, Luisa De Franchis, Salvatore Gatto – Music Alberto Costagliola – Cinematography Gianni Biccari, Francesco Guardascione – editor Francesco Guardascione) e il lavoro “Il ballo dell’incertezza”, frutto di una sinergia tra le diverse sezioni della scuola Ipseoa G.Rossini di Napoli, specialmente della sezione cultura e spettacolo. Lo spot vuole essere una spudorata dichiarazione d’ amore e speranza per la propria terra. Completano la voce dello studente Christian Baiano e i versi accorati della poesia dell’autore puteolano Rosario Lubrano. I referenti di progetto sono la prof.ssa Genoveffa Brascio e il prof Micheli Filippo. Domenica 15 giugno, sempre dalle ore 9.00 alle 18.30, avranno luogo workshop intensivi e premiazioni. Il Pozzuoli Foto Fest si conferma un appuntamento culturale trasversale, pensato per fotografi, appassionati, studenti e semplici curiosi: un’occasione per scoprire nuovi linguaggi visivi, esplorare il territorio flegreo attraverso la fotografia e riflettere su temi urgenti del nostro tempo. Oltre al direttore artistico Gianni Biccari, lo staff organizzativo è composto da: Federica Cerami, Luciano D’Inverno, Geny Esposito, Luciano Ferrara, Paolo Visone insieme ad autorità cittadine e artisti ospiti.