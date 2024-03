POZZUOLI/ Fontana distrutta a calci da madre e figlio incastrati dalle telecamere

POZZUOLI – Gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli hanno individuato e denunciato i responsabili della distruzione della fontana pubblica avvenuto venerdì scorso in piazza del Ricordo. Grazie alle telecamere di videosorveglianza comunale e al capillare lavoro del Comando puteolano sono stati denunciati gli autori per distruzione di bene pubblico. Il gesto vandalico è stato immortalato dagli occhi elettronici comunali che hanno così incastrato il minore E.A.B.F e sua madre, N.A, entrambi puteolani. Dalle immagini appare chiaro quanto accaduto: in seguito ad un litigio tra i due, il ragazzo in preda all’ira ha preso di mira la colonnina, colpendola e sradicandola dal manto stradale. La madre, presente durante l’avvenimento, non ha fatto nulla per fermarlo ed impedire l’accaduto.

LE IMMAGINI – Le indagini sono partite in seguito alla constatazione diretta da parte della pattuglia di zona che ha ritrovato la fontana divelta. È stato così possibile ricostruire tutta la dinamica, attraverso la visione delle immagini estrapolate dal circuito di videosorveglianza urbana. Tramite informazioni raccolte in zona e conoscenza diretta di uno dei due soggetti (coinvolto nei giorni scorsi in un incidente stradale, in cui E.A.B.F è stato denunciato perché alla guida sotto effetto di stupefacenti) è stato possibile risalire alle loro identità. I due soggetti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli, per devastazione e distruzione di un bene collettivo.