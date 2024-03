Gattino torturato e ucciso a Quarto: sindaco e assessora stigmatizzano «Deplorevole violenza»

QUARTO – Dopo l’episodio di un gattino ritrovato da una volontaria di “Oasi Felina”, che ha rinvenuto il corpo senza vita dell’animale in via Casalanno a Quarto, le cui condizioni fanno comprendere che è stato torturato e poi chiuso in una busta, morendo soffocato, e con atroci sofferenze arriva ferma e decisa la condanna del Sindaco di Quarto Antonio Sabino e dell’assessore al randagismo Annarita Ottaviano «Si tratta di un gesto vile che offende la sensibilità e la civiltà dei cittadini di Quarto. Usare violenza sugli animali o addirittura privarli della vita è un reato punibile per legge e nello specifico sono in corso le indagini. Questa Amministrazione è particolarmente attenta alle problematiche di tutela e rispetto del mondo animale e quello commesso è da stigmatizzare come gesto di violenza assurdo e deplorevole ai danni di un piccolo animale indifeso che questa amministrazione comunale condanna duramente» fanno sapere sindaco e assessora.