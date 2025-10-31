POZZUOLI/ Follia a Monterusciello: aggredite infermiera e volontaria all’Asl

POZZUOLI – Un’infermiera e una volontaria della Protezione Civile sono state aggredite ieri pomeriggio negli uffici dell’Asl Napoli 2 nord di Monterusciello. Entrambe sono finite al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ad aggredirle è stata una donna, fermata poco dopo dai carabinieri del reparto radiomobile di Pozzuoli. È stata denunciata per lesioni a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.