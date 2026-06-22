POZZUOLI/ Figliolia chiede la rotazione dei dirigenti e annuncia battaglia «Dopo 13 anni diventano padroni»

POZZUOLI – «I dirigenti devono ruotare, non possono stare per 13 anni in un unico ufficio altrimenti diventano padroni» E’ quanto ha denunciato l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Vincenzo Figliolia in merito alla gestione dei dirigenti comunali. «Ho appreso lungo il corso degli anni che il miglior dirigente è quello che riesce ad andare oltre la norma rispettando la norma, – ha detto Figliolia – Io penso che dopo 13 anni sono tanti rispetto al ruolo e alla funzione, la norma prevede per equilibrio, onestà intellettuale rispetto alla sua competenza, serietà, gli ho chiesto e l’ho detto all’amministrazione e a lei, che ci vuole la rotazione dei dirigenti, perché dopo 13 anni un dirigente per quanto importante e capace come il dottore diventa padrone di se stesso rispetto alla funzione, si perde l’equilibrio, la passione, l’umiltà, la ragionevolezza e questo è quello che è accaduto». «La risposta di Giordano» ha aggiunto Figliolia in merito all’intervento fatto dal dirigente della fiscalità locale del comune di Pozzuoli, Luigi Giordano «Conferma quello che io penso, che dopo 13 anni si diventa padrone e non si può essere padroni, il padrone del comune di Pozzuoli sono i suoi 80.000 abitanti che versano i tributi e pagano gli stipendi, questa è la verità e tutti dobbiamo farci carico di questo, ne farò una battaglia fino alla mia esistenza.»