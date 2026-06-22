Metropolitana chiusa a Pozzuoli, vertice in Regione: interventi affidati a una ditta

NAPOLI – Si è tenuto questa mattina, presieduto dall’Assessora alla Protezione Civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta, il nuovo incontro del tavolo di coordinamento sulle concentrazioni di anidride carbonica (CO2) rilevate all’interno della galleria ferroviaria “Flegrea” con la conseguente sospensione della tratta Pozzuoli – Napoli Campi Flegrei. Al tavolo hanno partecipato il direttore di Rete Ferroviaria Italiana, Fabio Rapuano e i tecnici di RFI; i sindaci dei Comuni di Pozzuoli, Luigi Manzoni; Bacoli, Josi Della Ragione e Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo; la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV Lucia Pappalardo; il responsabile dell’unità Funzionale del monitoraggio Geochimico dello stesso Osservatorio, Stefano Caliro; la direttrice della Prevenzione e e Previsione del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Paola Pagliara; il direttore generale della Protezione civile della Regione Campania, Italo Giulivo; il coordinatore della segreteria del Vicepresidente e assessore ai Trasporti, Massimo Saccone; il Direttore generale per la Mobilità della Regione Campania, Giuseppe Carannante; gli esperti nazionali e i tecnici del Dipartimento nazionale di Protezione civile e delle strutture competenti.

Nel corso della riunione, RFI ha illustrato le azioni già intraprese e si è impegnata all’adozione di una soluzione tecnica basata sull’installazione di un sistema di turbine ad alta potenza posizionate nella galleria al fine creare un microclima sano, condizione imprescindibile per consentire l’accesso agli operatori specializzati e procedere con l’intervento tecnico in condizioni di sicurezza per i lavoratori.

GLI INTERVENTI – RFI ha provveduto a formalizzare l’incarico a una ditta esperta e ha già fornito un cronoprogramma operativo per la definizione di un modello concettuale che permetta di comprendere la dinamica dei flussi di gas e la cinetica di saturazione della galleria, al fine di pianificare le successive misure di mitigazione. La stessa RFI ha garantito inoltre che le operazioni di ventilazione saranno accompagnate da un rigoroso monitoraggio ambientale costante, in collaborazione con l’Osservatorio Vesuviano che prosegue incessantemente il monitoraggio dei gas vulcanici ai Campi Flegrei. “La sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e dei fruitori della metropolitana è la nostra priorità assoluta. Abbiamo però evidenziato al gestore che l’interruzione della linea su ferro sta causando ripercussioni gravi sul territorio, di fatto privando l’area flegrea di un collegamento essenziale. Per questo motivo ho chiesto con fermezza al gestore di ridurre i tempi di intervento quanto più possibile. Dobbiamo restituire al territorio il servizio ferroviario con la massima celerità, senza mai compromettere la tutela di chi lavora, di chi viaggia e di chi vive nelle zone limitrofe. Continueremo come Regione a seguire la situazione in tutti gli step: per questo motivo ho già fissato al 1° luglio la prossima riunione del tavolo. Nel frattempo, le attività proseguiranno in sinergia, con aggiornamenti costanti sull’avanzamento dei lavori e sull’efficacia delle misure di ventilazione messe in campo. Le istituzioni confermano il massimo impegno per restituire al territorio il servizio di trasporto su rotaia nel più breve tempo possibile”.