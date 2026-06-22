POZZUOLI/ Controlli nei “600 alloggi”: 62 persone fermate

POZZUOLI – Continua l’attività di prevenzione del crimine e controllo del territorio a Monterusciello. Nell’ultimo week end i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – insieme al reparto prevenzione crimine di Napoli – hanno effettuato una nuova attività di controllo nei “600 alloggi”, teatro la scorsa settimana di una gambizzazione e di un incendio doloso che ha distrutto un’attività commerciale. Il bilancio finale conta 62 persone fermate, di cui 18 con pregiudizi di polizia, e 41 veicoli sottoposti a verifiche, di cui 6 contravvenzionati. Inoltre 13 persone sottoposte a misure restrittive della libertà sono state raggiunte dai poliziotti per accertamenti.