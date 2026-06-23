A Monte di Procida nasce “Orizzonte MDP”: l’ombra delle elezioni riaccende il dibattito politico

MONTE DI PROCIDA – Il panorama politico montese si arricchisce di una nuova sigla politica. E’ nato “Orizzonte Monte di Procida” la neo associazione politica che si presenterà ufficialmente alla comunità mercoledì 24 giugno, alle ore 18:00, presso il Laboratorio delle Arti. Guidata dal presidente Romualdo Scotto di Carlo, l’associazione si propone come uno spazio di confronto aperto, con l’obiettivo dichiarato di far uscire il paese da una fase di “stallo” e di restituirgli la vivacità e l’attrattiva del passato, rifiutando l’idea di un futuro rassegnato a “residenza per anziani”. Un manifesto che punta tutto su metodo, studio e coinvolgimento della cittadinanza per immaginare un progetto alternativo di sviluppo.

SCENARI POLITICI – Tuttavia, a far saltare sulla sedia gli osservatori locali è la presenza, tra i promotori, dell’ex sindaco Franco Iannuzzi. Nel laboratorio politico flegreo, i movimenti dell’ex fascia tricolore non sono mai casuali e, storicamente, si rivelano il preludio a scossoni istituzionali. Evidentemente, tra i corridoi del municipio si comincia a sentire odore di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale. Sebbene la scadenza naturale dell’amministrazione sia fissata per il 2029, la discesa in campo di una figura di peso come Iannuzzi fa ipotizzare che il ritorno alle urne possa essere molto più vicino del previsto. D’altronde all’interno della maggioranza, dopo le perdite delle due consigliere Melania Scotto e Giusy Lubrano, c’è la presenza di due componenti storicamente “iannunziani” come Giovanni Martino e Rocco Assante. C’è già chi scommette che la crisi sia dietro l’angolo: l’appuntamento di mercoledì, al di là dei propositi culturali, rischia di trasformarsi nel primo vero termometro di una campagna elettorale anticipata.