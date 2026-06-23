VolCamp gratuito a Casa Mehari: a Quarto giovani volontari nel bene confiscato alla camorra

QUARTO – Una nuova edizione del VolCamp a Casa Mehari, il campo estivo di orientamento al volontariato realizzato grazie al sostegno del CSV Napoli – Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana di Napoli e coordinato da Dialogos Aps-Ets. Nel bene confiscato alla criminalità organizzata nel Comune di Quarto, Napoli, dal 6 al 10 luglio dieci ragazzi dai 14 ai 24 anni vivranno una settimana immersiva e gratuita, interamente dedicata al volontariato, all’inclusione sociale e alla crescita personale. L’organizzazione mette a disposizione dei partecipanti vitto, alloggio ed educatori disponibili 24 ore su 24, garantendo un’esperienza coinvolgente, in totale sicurezza e difficile da dimenticare. Il VolCamp è stato progettato per offrire attività formative, pratiche e ricreative, promuovendo l’autonomia e la socializzazione. I ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di fare la differenza, formarsi e vivere esperienze pratiche a stretto contatto con i ragazzi de “La Bottega dei Semplici Pensieri”, capofila del gruppo di realtà associative che gestisce il bene confiscato di via Nicotera n. 8, Quarto. L’impegno dei giovani si realizzerà anche attraverso la gestione pratica della vita comunitaria: dalla preparazione dei pasti alla cura degli spazi comuni e della cucina, fino alla condivisione di momenti di puro relax e gioco nella piscina. I laboratori: educazione alla sostenibilità e all’inclusione, cucina, ceramica condivisa, lettura animata con l’associazione Artemide, podcasting con la redazione della testata giornalistica Radio Mehari, Social Media Advocacy, orto sensoriale con la creazione di cartelli con i simboli della CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per identificare piante e percorsi, abbattendo ogni barriera linguistica o cognitiva. L’edizione 2026 del VolCamp a Casa Mehari – dal titolo “Partecipare, comunicare, fare la differenza” -, è dedicata al mondo dell’informazione, alle fake news e al cyberbullismo. Due i momenti di formazione con le realtà associative e ordini professionali in cui i ragazzi potranno sviluppare delle riflessioni sui seguenti temi: informazione, mass media, giornalismo, fake news, intelligenza artificiale, social network, cyberbullismo. Il primo incontro (martedì 7 luglio) “Mondo dell’informazione e fake news” prevede gli interventi dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, dell’Associazione della Stampa Campana – Giornalisti Flegrei, dei giornalisti di Radio Mehari. Il secondo incontro (giovedì 9 luglio) “Social network e cyberbullismo” vedrà un forum di discussione con docenti, pedagogista, psicologo, membri delle forze dell’ordine.