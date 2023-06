POZZUOLI/ Fibrillazioni nella Giunta Manzoni: tra voci e smentite spuntano i nomi dei nuovi assessori

POZZUOLI – Una lettera di dimissioni finita sul tavolo del sindaco, la firma in calce è dell’assessora all’ambiente Alba Lasorella. Prontamente rigettate da Manzoni, da qualche settimana impegnato in una profonda verifica politica. «Per ora non si tocca niente» ha ribadito più volte il sindaco che vuole, prima di tutto, mantenere l’armonia nella propria Giunta, prima di ogni eventuale decisione. Lasorella, dal canto suo, finora ha dimostrato tanta buona volontà e un amore per la propria città che più volte hanno cozzato con difficoltà oggettive quali la mancanza di fondi per interventi in materia ambientale e una crisi politica che ha portato la scissione all’interno di Uniti per Pozzuoli. Pastore e Di Dio si aspettano un assessore: ora tutto è in discussione, compresa la delega del vicesindaco Monaco, che in uno scontro per la sopravvivenza “mors tua vita mea” ha mollato l’assessora.

IL SECONDO FRONTE – Altro fronte aperto è quello di Pozzuoli Libera, dove in bilico ci sono Antonio Bonaiuto e Lucia Coppola, due assessori voluti all’alba di questa consiliatura da Tito Fenocchio. Bonaiuto di recente ha avuto un confronto con il sindaco dopo essere stato “depotenziato”, paventando anch’egli le dimissioni. E’ lontano da Cossiga, De Simone e Pisano a differenza di Coppola, che nonostante la giovane età ha dimostrato grande abilità e bravura ma non gode del sostegno illimitato da parte del proprio gruppo consiliare di riferimento “Pozzuoli Libera”.

I NUOVI NOMI – Se tre assessori sono in bilico, tanti sono i papabili. Tra questi c’è un nome illustre, che è quello dell’ex super dirigente del comune di Pozzuoli Mino Cossiga a cui Manzoni assegnerebbe la delega al bilancio che attualmente è nelle mani del sindaco. Cossiga se la gioca con Gianluca Liguori, le cui quotazioni sembrano essere in discesa nonostante gli venga riconosciuto quanto di buono fatto durante gli anni di assessorato. Altro nome in lizza per il primo rimpasto dell’era Manzoni è quello di una vecchia conoscenza della politica locale: Fiorella Zabatta, già assessora alle risorse umane e all’ambiente nonché vice sindaca dell’ex sindaco Vincenzo Figliolia dal 2017 fino al 2020. Infine resta in voga anche il nome Francesco Cammino, anch’egli già assessore e vice sindaco di Pozzuoli.