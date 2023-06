POZZUOLI/ A Monterusciello si inaugura lo Sportello LGBTQIA+

POZZUOLI – Martedì 27 giugno, alle ore 11, nei locali del Centro sociale comunale di via Martini a Monterusciello, sarà inaugurato lo sportello di ascolto e consulenza LGBTQIA+. L’iniziativa è promossa dalla P&P Academy e dall’associazione Nirvana e gode del patrocinio del Comune di Pozzuoli e della Regione Campania. Lo sportello rappresenta uno spazio di ascolto, accoglienza e sostegno per persone LGBT che affrontano momenti cruciali della propria esistenza, in special modo per coloro che sono state vittime di violenza o hanno subito atti di discriminazione. Un team di esperti ed operatori competenti fornirà supporto sociale, psicologico e legale, oltre a informazioni sui servizi pubblici e di privato sociale presenti sul territorio, attivando, laddove possibile, un servizio di accompagnamento. Lo sportello resterà aperto il lunedì dalle ore 9 alle ore 14, il martedì dalle 12 alle 16 e il giovedì dalle 9 alle 12.