POZZUOLI – Fiamme a un negozio di ortofrutta a Licola Mare. La notte scorsa ignoti hanno appiccato il fuoco ad alcune cassette di legno poste all’ingresso dell’attività danneggiando parte dell’edificio che sorge in via del Mare, quasi al confine con Licola di Giugliano. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Danni anche all’impianto elettrico e alla facciata del piano superiore. L’attività è intestata a un 30enne del posto. Sulla natura dolosa del rogo non sembrano esserci dubbi. Gli inquirenti non escludono alcuna pista: dal racket all’atto intimidatorio.