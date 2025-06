POZZUOLI/ Fiamme alte e pericoli per i residenti: poliziotti spengono incendio con mezzi di fortuna

POZZUOLI – Poliziotti in prima linea contro gli incendi. Nella giornata di ieri una pattuglia del commissariato di Pozzuoli sono stati impegnati per domare un rogo in via Privata Monte Russo, nei pressi dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Fiamme alte e persone in strada avevano richiamato l’attenzione, mentre i vigili del fuoco erano impegnati in altre zone della città a causa di una serie di incendi. I poliziotti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – sono riusciti a spegnere le fiamme con mezzi di fortuna mettendo in sicurezza i residenti che erano scappati in strada.