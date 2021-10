POZZUOLI – Terzo furto in pochi giorni a Lucrino dove la notte scorsa nel mirino dei ladri è finita l’Antica Salumeria, attività commerciale che sorge accanto a “Spazio Lucrino”, il bar svaligiato la scorsa settimana. Come accaduto nelle due precedenti occasioni i malviventi hanno scassinato la porta d’ingresso e portato via la cassa. Prima si scappare, hanno messo fuori uso il sistema di videosorveglianza per “cancellare” le tracce. ll raid è avvenuto intorno alle 4. Il bottino si aggira intorno a poche centinaia di euro. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere delle vicine attività commerciali.