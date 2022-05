POZZUOLI – Paura ieri a Licola dove un’auto è finita in un canale non protetto in via Delle Colmate. Illesi gli occupanti del veicolo, soccorsi da alcuni residenti. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Polemiche per lo stato in cui versa la strada, dove da tempo residenti e automobilisti segnalano gli innumerevoli pericoli a causa della mancanza di protezioni lungo la strada e di segnalazioni di pericolo.