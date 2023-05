POZZUOLI/ Eletto il nuovo direttivo del sindacato forense

POZZUOLI – Si sono tenute stamattina, sabato 13 maggio, le elezioni per il rinnovo delle cariche del Sindacato Forense Puteolano. I legali dell’area flegrea si sono dati appuntamento per le operazioni di voto (dalle 9 alle 13), con grande affluenza di iscritti e nuovi avvocati che hanno deciso di aderire alla compagine associativa. Tra gli eletti nel nuovo direttivo gli avvocati Antonio Tufano, Valentina Masi, Fabiana Riccobene, Fiorella Ferraro, Renato Antonio Lugli e Antonello Spinelli. A ricoprire nuovamente la carica di segretario l’avvocato Maria Cristallino: “Non pochi colleghi hanno richiesto e favorito la mia personale ricandidatura e ho avvertito il dovere oltre che l’onore di mettere nuovamente a disposizione della categoria le mie energie personali e professionali, con ogni strumento, nessuno escluso. Spero, in continuità con il direttivo uscente, di fare sempre meglio, di poter coltivare il processo di rinnovamento associativo finalizzato ad estendere ed elevare sempre più la professione, l’aggregazione, la formazione e la condivisione di ogni potenzialità lavorativa e sociale. Credo molto nella funzione sociale dell’ avvocatura, e ritengo che gli avvocati flegrei non possano, nè intendano affatto sottrarsi a queste opportunità. La nuova squadra sarà formata da colleghi di alto spessore umano e forense, con un bagaglio di esperienze non solo professionali, con una visione di idee e di entusiasmo operativo di squadra, scevro da personalismi. Sono certa che questi valori aggiunti ci motiveranno a fare sempre meglio e sempre più”.