POZZUOLI/ E’ tornato in libertà anche Mario Pagliuca, figlio del ras “Totore ‘o biondo”

POZZUOLI – E’ tornato in libertà anche Mario Pagliuca, 41 anni, detto “Marittiello”, fratello del pentito di camorra Lino e figlio del ras ergastolano Salvatore Pagliuca detto “Totore ‘o biondo”. “Marittiello” era stato arrestato un anno fa dai carabinieri dopo essersi reso irreperibile per nove mesi. Finito in casa lavoro, dove ha scontato un residuo di pena, è tornato a Pozzuoli nella giornata di ieri. Al momento è sottoposto al regime di libertà vigilata nella sua abitazione nelle case parcheggio di Toiano dove, a fine dicembre, ha fatto ritorno anche la madre Partorina Arcone dopo 12 anni di carcere al 41-bis.

LA FAIDA – Anche Pagliuca junior era finito nella rete dell’operazione anticamorra “Penelope” nel 2010 e condannato in appello a 9 anni di carcere in quanto appartenente al clan di famiglia, poi affiliatosi ai Sarno per conto del boss Gennaro Longobardi nella faida contro il clan di Gaetano Beneduce. Dopo la scarcerazione di Mario era arrivato poi il pentimento del fratello Lino che lo aveva fatto diventare, insieme ai suoi stretti familiari, il bersaglio di un nuovo gruppo criminale nato nel quartiere del Rione Toiano di cui -stando ai risvolti investigativi- faceva parte anche l’ultimo pentito di camorra Gennaro Alfano.