POZZUOLI/ È scomparso Salvatore Scotto di Minico, il cordoglio degli amici

POZZUOLI – Dolce, simpatico, solare, genuino, altruista. Era Salvatore Scotto di Minico, a cui il destino ha voltato le spalle all’età di 52 anni. Ieri Salvatore si è spento dopo una malattia che lo ha portato via dagli affetti più cari: moglie, figli, fratelli, madre e dai tanti amici che lo hanno amato. Nato a Pozzuoli, dove ha vissuto nei pressi della stazione della Metropolitana, Salvatore Scotto di Minico lavorava come amministrativo presso il Centro Serapide. Insieme all’ex cestista Valerio Spinelli e al fratello Salvatore Spinelli ha fondato la scuola di basket “Pick and Roll 9 Pozzuoli” e insieme all’amico Sergio Di Bonito ha scritto lo statuto con il quale è stata fondata la squadra del Rione Terra.

IL RICORDO – Al cordoglio dei suoi cari si unisce il nostro giornale attraverso le parole del nostro editore Sergio Di Bonito, che a lui ha voluto dedicare un ricordo a nome di tutti gli amici «Caro Salvatore, quando penso a te, i ricordi dell’infanzia mi travolgono come onde nel mare. Abbiamo condiviso momenti così importanti, preziosi e gioiosi, che il tempo non potrà mai cancellare. La tua forza e la tua determinazione a lottare contro la malattia ci hanno ispirato tutti. È stato toccante vedere quanto tu fossi circondato dall’affetto e dal sostegno dei tuoi amici, quelli di una vita, che ti hanno aiutato a vivere ogni giorno con amore e speranza. Per noi è stato un onore ed alla fine, anche in queste occasioni, hai dato più di quello che hai ricevuto. Ogni volta che ci siamo riuniti, era come se il tempo si fermasse e tornassimo bambini. Ci mancheranno quelle risate contagiose e il calore della tua amicizia. In questo momento di tristezza, sappi che i tuoi figli Serena e Samuel e tua moglie Nunzia saranno sempre con noi. Cresceranno portando avanti i tuoi valori e l’amore che hai donato loro. Faremo in modo che sentano sempre la tua presenza e li aiuteremo nel loro cammino, proprio come hai fatto con noi. Anche se la tua assenza è dolorosa, so che ora sei libero dalla sofferenza e che il tuo spirito vivrà per sempre nei cuori di coloro che ti hanno amato. Ti porterò sempre nel cuore. Ciao, caro amico. Riposa in pace e so che ci incontreremo di nuovo un giorno». L’utimo saluto a Salvatore è previsto per domani, venerdì 28 luglio, alle ore 10.30 nel Santuario di San Gennaro a Pozzuoli.