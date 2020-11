POZZUOLI – Non ce l’ha fatta l’anziano rimasto coinvolto mercoledì in un incidente stradale sul cavalcavia che collega via Monterusciello con via Modigliani. Antonio Marzano, 88 anni, di Pozzuoli, è morto dopo tre giorni di agonia all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. Le sue condizioni si sono aggravate nelle ore successive al ricovero. La Polizia Municipale di Pozzuoli, su delega della Procura di Napoli, ha sequestrato la cartella clinica e la salma, che è stata trasferita presso il centro di medicina legale del secondo Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia per fare luce su tempi e cause che hanno portato al decesso.

INDAGATO – Nei confronti del 42enne è scattata una denuncia a piede libero per omicidio stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’auto dell’uomo (che era in compagnia di un’altra persona) avrebbe invaso la corsia di marcia lungo la quale viaggiava l’anziano.