VARCATURO – Carabinieri in prima linea nel contrasto alla violenza di genere. In poco meno di 1 mese 11 arresti, 3 denunce a piede libero, 2 divieti di avvicinamento notificati. L’invito del Comandante Provinciale di Napoli rivolto a tutte le donne vittime di violenza è “denunciate e affidatevi a noi!” Tra i vari episodi accaduti a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, un 26enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e evasione. Il giovane, già ai domiciliari per aver vessato il padre, è stato sorpreso a passeggiare in via Domiziana, a pochi passi dalla casa paterna.