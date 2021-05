POZZUOLI – Traffico in tilt, code, ingorghi. Domenica da bollino rosso a Pozzuoli dove la stragrande maggioranza delle strade principali è rimasta congestionata. Uscite e ingressi della Tangenziale e della Variante Anas, il Rione Toiano, Monterusciello, Licola, via Montenuovo Licola Patria, Lucrino, La Schiana, Arco Felice, completamente bloccati, soprattutto in tarda mattinata e nelle ore di rientro, prima di sera.