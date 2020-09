POZZUOLI – Domani si torna in classe. Dopo la pausa durata mesi a causa dell’emergenza coronavirus, gli alunni potranno fare rientro a scuola. Tutti gli istituti scolastici di Pozzuoli, che sono stati sede di seggi elettorali, sono già stati teatro dell’operazione di sanificazione. La data del 24 settembre, quale inizio dell’anno scolastico, è stata annunciata da tempo dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

A NAPOLI – A Napoli le scuole di ogni ordine e grado che sono state sede di seggi elettorali apriranno, invece, lunedì 28 settembre e non il 24 (domani ndr), data fissata per la regione Campania. Il sindaco, Luigi de Magistris ha firmato un’ordinanza per far slittare di qualche giorno l’avvio dell’anno scolastico per gli studenti dei plessi utilizzati per le elezioni.