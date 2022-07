POZZUOLI – Si terrà domani mattina, alle 9:30, presso l’aula consiliare “Nino Gentile”, sita in Via Tito Livio 4, la proclamazione degli eletti al Consiglio Comunale. Con Luigi Manzoni sindaco siederanno tra gli scranni del parlamentino civico: Mimmo Pennacchio, Manuela D’Amico, Maria Rosaria Testa, Salvatore Caiazzo (Pozzuoli Democratica); Angelo Guardascione, Gennaro Pastore, Vitale Di Dio (Uniti per Pozzuoli); Tito Fenocchio, Sandro Cossiga, Lydia De Simone (Pozzuoli Libera); Simona Daniele, Leandro Genovese (Progressisti Democratici); Titti Zazzaro, Gennaro Andreozzi (Europa Verde); Vittorio Festa (Spazio Flegreo). Tra i banchi di opposizione: i due candidati a sindaco sconfitti Paolo Ismeno e Raffaele Postiglione; il primo cittadino uscente Vincenzo Figliolia, Antonio Villani, Marzia Del Vaglio (Figliolia per la Città); Salvatore Maione (Democrazia e Libertà); Paolo Tozzi (Davvero Pozzuoli); Guido Iasiello (Moderati per Pozzuoli); Gianluca Sebastiano (Insieme).