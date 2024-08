POZZUOLI / Discoteca senza autorizzazioni: sequestrato il lido Noah a Licola

POZZUOLI – Ancora sigilli su uno stabilimento balneare. Sotto chiave il lido Noah Mediterranean Beach di Licola per mancate autorizzazioni per l’intrattenimento danzante. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli, diretti dal comandante Liguori, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Napoli, in seguito a controlli fatti due settimane fa. A metà luglio il titolare della struttura aveva infatti organizzato una serata di musica senza alcuna licenza. Nelle ultime settimane sono aumentati i controlli nei lidi sul litorale flegreo-domitio per garantire l’incolumità degli avventori.