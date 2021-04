POZZUOLI – Dipendente comunale positivo al Covid-19, chiuso al pubblico lo Sportello del Cittadino di corso Vittorio Emanuele, sito nel centro storico di Pozzuoli. Il provvedimento si è reso necessario per consentire la sanificazione dei locali e permettere agli altri dipendenti di effettuare il tampone. L’attività dello Sportello resterà sospesa in attesa del risultato dei test molecolari. Nel frattempo, per tutti i servizi demografici, i cittadini potranno recarsi presso la sede dell’Anagrafe di via Levi a Monterusciello.